سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق من Hermès.. وإطلالتها تسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تقضي وقتاً صيفياً رائعاً، وقد إرتدت قميص كروب أبيض، بكمين قصيرين، وسروالاً أبيض واسعاً، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا رزق حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 50,000 يورو.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

