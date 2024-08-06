شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان: رحبت بالعودة للكتابة لأن الكتاب عن عزت زين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنان القدير عزت زين خلال فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي المسرح، دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأدارت الندوة الدكتورة داليا همام، وبمشاركة المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة ومحرر الكتاب.

واستهلت الدكتورة داليا همام حديثها قائلة: نحن اليوم أمام قامة كبيرة وهو الفنان عزت زين، فهو بالفعل قامة لدى كل الشباب على الأخص فى الأقاليم، ويروا هؤلاء الشباب أنه نموذج يحتفى به، له باع طويل فى مسرح الثقافة الجماهرية والمسرح المدرسى كما قدم العديد من الأعمال كممثل لاقت نجاحاً كبيراً.

ومن جانبه قال المخرج عادل حسان: عندما تواصل معي الأستاذ عماد مطاوع العام الماضي لتحرير كتاب اعتذرت لأنني انقطعت علاقتي بالكتابة منذ سنوات، وهذا العام قال قدم لي نفس العرض وعندما رفضت أيضا أكد لي أنني هذا العام على الأخص لا أستطيع أن أنسحب لأن الكتاب عن عزت زين، وحينها لم أستطع الرد خاصة أنني علمت بأنه هو من قام بترشيحي، فضحكة عزت زين تستوعبنا دائماً وهي التي تجعلنا نعيد التفكير في كل الأشياء ومن هنا جاء عنوان الكتاب، "عاشق بيضحك في المسرح" هدوءه أحيانا لا نستوعبه ولكن اكتشفنا أنه المعادل للحكمة في التفكير والتخطيط للخروج من الأزمات دون أن يشعر الأخرين بأي مشكلة.

أتذكر في عام 2016 تواصلت مع الأستاذ عزت زين وطلبت منه المجيء لمسرح الطليعة في اليوم التالي ضروري، ودون أن يعرف السبب جاء في الموعد بالضبط ، وتفاجأ بوجود بروفة ترابيزة لمسرحية قواعد العشق الأربعون، وقدمنا العرض الذي حقق نجاح كبير وحقق فيه الأستاذ عزت كذلك نجاح عظيم.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



عادل حسان من ندوة عزت زين



ندوة الفنان عزت زين



الفنان عزت زين