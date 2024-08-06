شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سمية الخشاب للناجحين والراسبين فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت النجمة سمية الخشاب التهنئة للناجحين فى الثانوية العامة، فيما وجهت لهم بعض النصائح عبر حسابها بموقع تويتر، حيث كتبت "روقوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجة حتنجحوا وتتخرجوا وحتلاقوا نفسكم بتشتغلوا فى مجال تانى خالص ملوش علاقه بشهادتكم عشان كده باقولكم متزعلوش على أى حاجة وربنا يوفقكوا".

وأضافت سمية الخشاب "مبروك يا حبايبى النجاح وربنا يفرحكم واللى منجحش تتعوض السنة الجاية، ركزوا وحتنجحوا وحافضل أقولكم مش نهاية العالم إنك متوفقتش السنة دى أنتوا لسه صغيرين وقدامكم المستقبل أهم حاجة التركيز بحبكم أوى".



سمية الخشاب

وآخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "بـ100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

ومن أعمال سمية الخشاب مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.