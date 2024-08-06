شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر عزت زين عند تقبيل أحد زملائه ليديه بندوة تكريمه بالمهرجان القومي والان مع تفاصيل الخبر

تأثر الفنان القدير عزت زين لحظة محاولة أحد زملائه تقبيل يده خلال ندوة تكريمه بـ المهرجان القومي للمسرح، مما دفعه للبكاء ، وأشاد زميله بالعمل معه وبإخلاص عزت زين للعمل في الثقافة الجماهرية والذي دائماً يحاول الإرتقاء بها، وبرغم من تحقيقه نجاحا كبيرا في القاهرة إلا أنه دائما يعود مسرعاً لبلدته الفيوم ويعمل في المسرح سواء نوادي المسرح أو قصور الثقافة.

وكان قد قال الفنان القدير عزت زين خلال ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح: سعيد جداً بهذا التكريم لأنه لواحد من فناني الأقاليم هذا الأمر الذي دائماً ما أفخر به، في بداياتي عملت في شركة الشرق الأوسط ولكني وجدت إجهادا كبيرا في العمل الخاص الأمر الذي أبعدني عن المسرح، والحقيقة أنني كنت أبعد عن أي شيء يبعدني عن المسرح، حتى في هوجة السفر للخليج سافرت لسلطنة عمان لمدة ثلاث سنوات كانوا الأصعب بسبب بعدي عن المسرح.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.