شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين ينعى المنتج محمود كمال بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المؤلف عمرو محمود ياسين المنتج الفني محمود كمال بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، حيث توفى كمال إثر حادث سير أليم مع المنتجين حسام شوقى وفتحى إسماعيل وتامر فتحى.

وقال عمرو محمود ياسين : "لما الإنسان ينهي مشواره بالحياة .. و يكون إنسان راقي ومحترم وطيب الخلق لابد و أن نتذكره بالخير و بما يستحق من إشادة و تبجيل وهذا هو الحال مع الرائع المنتج الفني محمود كمال .. أشهد الله انه كان من خير الناس طيب الخلق .. يراعي ربه في كل تصرفاته حلو اللسان .. هاديء .. محب للخير .. ضميره حي .. كفء ".



محمود كمال

وأكمل عمرو ياسين محمود كمال :" اشتغلت معاه أهم أعمالي.. و كنت أطمئن لوجوده وأشعر أن الأمور ستسير على ما يرام لانه هنا، آخر مرة التقيت به كان يوم الاثنين قبل الحادث ب 48 ساعة تقريبا، و كنا في معاينة لأماكن التصوير مسلسل لرمضان القادم .. ترك سيارته و كان معي بسيارتي .. نتحدث في أمور مختلفة سواء عن المسلسل وتعاقدات الفنانين القادمة أوعن الحياه و الناس .. و بعد معاينة أول لوكيشن و كان هو راكب معايا قالي الحزام بتاعك في مشكلة .. قلت له لا مافيهوش حاجة حتى تعالى نجرب على سرعة بطيئة جدا هفرمل مره واحد و شوف ها يمسك عليك و لا لأ و فعلا فرملت بالعربيه مرة واحده كده .. فامسك عليه الحزام و قالي لا تمام أهم حاجه الحزام .. و بعدين الكلام صار في اتجاه اننا فجأة اتكلمنا عن فكرة الدين و التمسك بالدين في الحياة و أن في بعض الناس هو ممكن مايشتغلش معاهم لو لسانهم مش حلو أو لو شاف شخص ضعيف العقيدة .. و قالي أنا لما بلاقي حد من دول بتكلم معاه و بعرف أرد عليه لأني أنا أزهري ! حبيبي يا محمود كان غيور ع دينه و ملتزم بتعاليمه .. و كلمنا وقتها صديقنا الدكتور و الفنان احمد عبدالله على تليفون محمود و قعدنا نهزر معاه و قلنا ان شاء الله نبقى نتجمع قريب ... و قفلنا و ذكرنا انا و هو الدكتور احمد عبدالله بالخير".

وأضاف عمرو ياسين، " اللي عايز أقوله إن محمود كمال كان راجل لا تملك إلا ان تحبه و تحترمه و رغم صعوبة مهنته اللي بتتطلب الحسم و الشدة في بعض المواقف لكن كان يراعي خواطر الناس و حريص على مساعدة الجميع قدر استطاعته .. انا بحبه قوي و حزين اشد الحزن على فراقه! بدعي له بالرحمه و بدعي لاسرته و زوجته بالصبر .. و بقولهم كلنا ها نفتقد محمود كمال هذا الشاب الرائع الذي لم يبلغ الأربعين عاما بعد ! هانفتقده و هانفضل فاكرينه دايما و ندعي له بالرحمه الي ان نلحق به .. و انا لله و انا اليه راجعون .. أسالكم الدعاء له بالرحمة و لاسرته بالصبر و السلوان".



وتعاون محمود كمال المنتج الفني مع عمرو محمود ياسين في مسلسل ونحب تانى ليه بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز عام 2020، من إخراج مصطفى فكرى .