شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لـ نهال عنبر.. وأمل رزق: ألف مليون سلامة والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت الفنانة أمل رزق الجمهور على حالة الفنانة نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية، حيث نشرت فيديو يجمع بينهما وعلقت قائلة : الف مليون سلامه ورجوعك البيت بالف سلامه يا قلبي، أختى وحبيبتى الجدعة .



وكانت نهال عنبر قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "هعمل عملية بالمنظار لتصليح قطع جزء من الوتر بالكتف وهو نفس الألم الذي أصبت به منذ عام تقريبًا، وحاولنا بالعلاج الطبيعى وارتداء الذراع الواقية، إلا أن الأمر يحتاج لعملية حتى انتهى من هذه الآلام".

وعرض مؤخرًا، للفنانة نهال عنبر مسرحية "عفارم عليك" على مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيزار بالإسكندرية، وهي مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيفين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر في الدراما، هو مسلسل بدون سابق إنذار الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.