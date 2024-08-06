مفاجأة.. محمد رمضان يتعاقد على مسلسله الجديد ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة وأعلن عن تعاقده على مسلسل جديد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر رمضان صورة له من التعاقد وعلق عليها "رمضان يجمعنا" ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2025.

وكان أعلن محمد رمضان غيابه عن دراما رمضان 2025 بشهر يونيو الماضي وكتب رمضان عبر حسابه على نفس التطبيق: "رسميًا غيابي عن دراما رمضان 2025"، إلا أنه من الواضح تراجع رمضان وتقديمه مسلسله جديد بعد غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، وكانت آخر مشاركته في دراما رمضان بمسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، حيث اقتحم مسرح الحفل بسيارته الفارهة وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

ويحيي الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا في لبنان يوم السبت 17 أغسطس الجاري لأول مرة، وعلى الرغم من اعتذار العديد من نجوم الغناء من إحياء أي حفلات غنائية في لبنان خلال الفترة الحالية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وقال: "جمهوري اللبناني الغالي، وصلي كم اعتذارات نجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت، نظرًا للأوضاع وكلموني المسؤولين عن الحفل قالولي هتعمل ايه، قلت لهم الحفلة قائمة ومتلغتش وانا ان شاء الله موجود معاكم، ولو قفلوا الخطوط الجوية أجيلكم بالخطوط البحرية".

وأحيا الفنان محمد رمضان حفل ختام مهرجان موازين في المغرب الذي أقيم نهاية شهر يونيو الماضي، على الرغم من اعتذاره من المشاركة قبل الحفل بساعات حدادًا على وفاة والدة الملك محمد السادس، إلا أنه نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" وكشف خلاله تواصل إدارة المهرجان معه وأن الحفل قائم في موعده ولا نية للتأجيل، وبالفعل أحيا رمضان حفل ختام المهرجان وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور المغربي والعربي.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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