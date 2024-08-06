أحمد سعد يروج لأحدث أعماله الغنائية "1-2-3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
روج الفنان أحمد سعد لأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "1-2-3"، ومن المقرر طرحها غداً الأربعاء، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.
ونشر سعد برومو الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا أغنية ١-٢-٣، بكرة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".
وطرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنيته الجديدة منذ أيام، والتي جاءت بعنوان "سعودي وأسمر"، عبر قناته على "يوتيوب".
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
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