أحمد سعد يروج لأحدث أعماله الغنائية "1-2-3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان أحمد سعد لأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "1-2-3"، ومن المقرر طرحها غداً الأربعاء، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر سعد برومو الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا أغنية ١-٢-٣، بكرة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".

وطرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنيته الجديدة منذ أيام، والتي جاءت بعنوان "سعودي وأسمر"، عبر قناته على "يوتيوب".

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