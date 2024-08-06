فن ومشاهير

أحمد سعد يروج لأحدث أعماله الغنائية "1-2-3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان أحمد سعد لأحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "1-2-3"، ومن المقرر طرحها غداً الأربعاء، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر سعد برومو الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا أغنية ١-٢-٣، بكرة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".

وطرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنيته الجديدة منذ أيام، والتي جاءت بعنوان "سعودي وأسمر"، عبر قناته على "يوتيوب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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