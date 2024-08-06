"وين صرنا".. درة تعلن عن إنتاج وإخراج عمل سينمائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تخوض الفنانة التونسية درة تجربة الإخراج والإنتاج لأول مرة في مسيرتها الفنية، بعمل سينمائي بعنوان "وين صرنا".

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمراً، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي"

وأضافت: "فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة "لا أظهر فيه"، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".

وتابعت: "الإخراج كان دائما من أحلامي والذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني، مُمتنة لكِ يا نادين، لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنت وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم و لكل اللي آمنوا بيه وشاركوا فيه بأي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق، قريبًا إن شاء الله".

يذكر أن درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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