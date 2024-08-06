رامي جمال يعلن موعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب رامي جمال موعد طرح أغنيته الجديدة "بحبها" من الألبوم الغنائي المقرر طرحه في الأسواق الفترة المقبلة.

وكتب "رامي جمال"، عبر حسابه على موقع "انستجرام": "بكرة الساعة ٧ أغنية بحبها، والأربعاء اللي بعده أغنيه، وبعدها إن شاء الله نتقابل في ألبوم في شهر ١٢ عشان الشتاء محتاج جرعة مكثفة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال أغنية "برود ببرود" والتي تم طرحها على المنصات الغنائية خلال الأيام القليلة الماضية ولاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور.

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