شيرين رضا بدون مكياج ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

نشرت الفنانة درة أحدث ظهور لها، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في بعض الأحيان لا نريد أن نشفى لأن الألم هو الرابط الوحيد لما فقدناه".

أوكا ومي كساب

نشر مطرب المهرجانات أوكا، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر برفقة زوجته الفنانة مي كساب أثناء استمتاعهم بالعطلة الصيفية.

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتوني".

أسما شريف منير

خطفت أسما شريف منير الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر أثناء قضاء عطلته الصيفية.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة برفقة صديقتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت هند وهي بإطلالة صيفية لاقت إعجاب متابعيها.

بوسي شلبي

تستمتع الإعلامية بوسي شلبي بعطلتها الصيفية، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال وسط عدد من نجوم الفن منهم الفنانة نادية الجندي.