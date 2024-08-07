"يجب حمايتها حتى لو من نفسها".. والد حسام حبيب يوجه رسالة بشأن شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه والد الفنان حسام حبيب، رسالة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وخلافها مع طليقها نجله حسام حبيب.

وطالب حسين حبيب، بتقديم الدعم النفسي لشيرين، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، جاء نصه: "شيرين سفيرة مصر وقوتها الناعمة وثروة قومية يجب حمايتها حتى لو من نفسها ودعمها حتى ترجع زي بدايتها القوية".

وفوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بنشر تصريحات صحفية منسوبة إليها، تستغيث فيها من زوجها السابق حسام حبيب، وتتهمه فيها بسرقة مصوغات ذهبية، وابتزازها ماليًا.

وقام الفنان حسام حبيب بالرد على اتهامات طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر تسجيل صوتي نشره موقع "ET بالعربي" وكشف خلاله ما حدث بالتفاصيل ولجوئه للقضاء.

وقال حسام حبيب: "طبعًا أنا فاهم جدًا باللي بيحصل، ومش عارف أقول إيه للناس طبعًا، والناس عندها حق تزهق، بس والله العظيم ده مش أنا والتصرفات دي أنا بريء منها تمامًا، أنا مستغرب أكتر منكم باللي بيحصل، بس ممكن يكون ده حصل عشان هي بقالها يومين أو تلاتة بتحاول تتصل بيا وأنا رفضت بعد الأحداث الأخيرة رفضت تمامًا وقولت خلاص مش هينفع كل مرة أني أسامح ومع ذلك ما تكلمتش والنتيجة هي هي برضه وطبعًا كل دي حاجات يحاسب عليها القانون وكل دي اتهامات كاذبة، وبإذن الله مش هرجع في كلامي والمرة دي القانون هو اللي هياخد مجراه".