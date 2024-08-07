ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان عزت زين بمهرجان المسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقام مهرجان المسرح المصري، ندوة وحفل توقيع كتاب عن مسيرة الفنان عزت زين "عاشق بيضحك للمسرح"، للكاتب والمخرج عادل حسان، وأدارت الندوة الدكتورة داليا همام، بحضور الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصري، والفنان يوسف إسماعيل، والفنان محمد عادل .

وقالت الدكتورة داليا همام، أرحب بكم في حفل توقيع كتاب الفنان عزت زين، وهو تكريم أصاب أهله، فهو فنان له تاريخ كبير جدا في المسرح، وهو قدوة حقيقية لكل الشباب وخاصة شباب الأقاليم، وحينما قرأت الكتاب المخصص عن المكرم وجدته قدم لنا العديد من شهادات مميزة لعدد كبير من الفنانين والمبدعين، وقدم لنا رؤية نقدية كبيرة عن الأستاذ عزت زين.

وقال الكاتب والمخرج عادل حسان: أرحب بكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وعقبال الدورة الـ 99، للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الحقيقة أنني عندما طلب من الكاتب المسرحي عماد مطاوع إعداد كتاب عن أحد المكرمين بالمهرجان، رفضت بشكل قوي، نتيجة انقطاعي عن الكتابة، ولكن عندما قالي لي أن الكتاب، سوف يكون عن مسيرة الفنان عزت زين، وهو الذي رشحك للكتابة عنه، وقتها ضحكت، مثل ضحكته التي دائما تستوعبنا في مشكلاتنا والتي دائما نعيد بها التفكير مرة ثانية، وأخذت من هدوءه وحكمته، وكيفية الخروج من الأزمات دون أن يشعر الآخرين بأن هناك مشكلة، ومن هنا جاءت فكرة الكتاب واسمه عاشق بيضحك للمسرح.

وقال حسان: الحقيقة أنني لم أكتب عن الفنان عزت زين مفردي، ولكني حرصت على تقديم العديد من الشهادات المكتوبة عنه من الفنانين والمبدعين، وعلى سبيل المثال: أحمد إسماعيل، عصام السيد، باسم صادق، مايسة زكي، زياد عزت، حسام عبدالعظيم، وقدم كلا منهم شهادة قوية في حق رجل المسرح الفنان عزت زين، والذى رغم هدوئه وحكمته، ولكنه رجل ثائر ويرفض كل ما يقلل من المسرح.

وقال الفنان عزت زين: أرحب بكم في اللقاء الذي أعتقد أنه لن يتكرر مرة ثانية، لافتا أن غالبية الفنانين عندما تأتي لهم فرصة للخروج من الأقاليم، يرحبون بشكل قوي، ولكن أنا حدث معي العكس، وتمسكت بالعمل في مسرح الأقاليم بالفيوم، وممثلي الأقاليم لن يتكرروا، وأوضح أن علاقته بالمخرج عادل حسان، بدأت عندما تعرف عليه وكان "حسان" وقتها بالمرحلة الإعدادية، وعمل معي مساعد مخرج في المسرح المدرسي.

وتابع: عملت في شركة مصر للشرق الأوسط، ووجدت أن العمل بها حمل كبير والعمل في القطاع الخاص يأخذ كل طاقتي، ودائما كان قراري على الأسس التي تقربني أو تبعدني عن المسرح من عدمه

وأوضح أن المؤسسات الثقافية يوجد بها استعلاء على المسرح المدرسي، وهناك أشخاص يدعون أنهم حريصون على المسرح المدرسي ويهتمون به، ولكن في الحقيقة هم يحتقرونه، كما أن جمهور القاهرة، يتعالى على جمهور الأقاليم

وأضاف: علينا أن نهتم بجمهور الأقاليم، لكون جمهور القاهرة لديهم منافذ ثقافية كثيرة مثل المسرح القومي ومسارح عديدة، بينما شباب وجماهير الأقاليم ليس أمامهم أماكن ثقافية مثل الموجودة بالقاهرة، لافتا أن قصر الثقافة في الفيوم مغلق منذ سنتين.

وأكد أن عدم الاعتناء بالمسرح الإقليمي كارثة، كما أن المواهب لا تولد في القاهرة فقط، ولكن المواهب تظهر في كل المحافظات من حلايب وشلاتين إلى كل وجه بحري، وأوضح أن أكثر أعماله التي يعتز بها هي "قواعد العشق الأربعين" لكون شخصيته كانت ثرية وعاش مع الشخصية لمدة طويلة.

وقال الفنان محمد رياض: سعيد جدا أنني موجود في ندوة الأستاذ عزت، لافتا أن الفنان عزت زين، من التكريمات التى لاقت إجماع ليست فقط من اللجنة العليا، ولكن من جمهور المسرح، والمهرجان شرف بتكريمك، وأوضح أن أول مقابلتي به في عمل كانت "قواعد العشق الأربعون"، وأنا ضد التقسيمات التي تحدث سواء بين المسارح سواء لمسرح الجامعة ومسرح الأقاليم، والثقافة الجماهيرية، وهي تقسيمات فيها شئ من عدم العدالة وكل الذي عمل مسرح هو مسرحي.

وقال الفنان محمد عادل إن تكريم الفنان عزت زين، هو تكريم لوالده ووالدته وتكريم لكل المسرحيين، وشكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي قدم لنا نماذج من الثقافة الجماهيرية، لكون أن كل محافظات مصر، ترى أن الميديا موجودة بالقاهرة، وأتمنى أن يقوم بالإخراج بمسرح الدولة.

وقال الفنان يوسف إسماعيل: أنا من أوائل الأشخاص السعداء بتكريمك، نحن أمام فنان مؤمن بقضيته وهي قضية المسرح، وبالتالي نحن أمام نموذج يعطي دروس عظيمة في حب المسرح لعموم المسرحيين، وأحلى شيء أراه فيه هو إيمانه بفنه ورسالته، لافتا انه فنان لديه مسيرة مستديمة لم تتوقف عن الإبداع سواء في تأسيس فرق او الإخراج او التمثيل، نحن امام عاشق للمسرح.