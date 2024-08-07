مايا دياب عن وصول الجزائرية إيمان خليف لنهائي الملاكمة بالأولمبياد: "قصتك ألهمت الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

وجهت المطربة اللبنانية مايا دياب، التهنئة للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعد وصولها نهائي الملاكمة وزن 66 كيلو في أولمبياد باريس 2024.

وكتبت "مايا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فوز إيمان خليف بالنصف نهائي هو أكتر من مجرد فوز، هو درس وشهادة بالقوة للمرأة العربية بوجه بعض الذكوريين اللي حاولوا يوقفوا ضدها .. قصتك ألهمت االكثير.. ألف مبروك لكِ وللجزائريين".

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وصلت نهائي الملاكمة وزن 66 كيلو في أولمبياد باريس بعد التغلب على التايلاندية جانجام سوانافينج بنتيجة 5-0.

كما أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".

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