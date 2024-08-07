شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفله بمهرجان العلمين.. ثالث ألبوم للهضبة لحن أغنيتن وعبر عن الغربة فى هلا هلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر للهضبة عمرو دياب ألبومه الثالث في عام 1986 باسم هلا هلا، وبه أغانى "راحل وماله ويصعب علينا وعودى يا ليالى وقلوع وهلا هلا ومدى إيدك ومية مية والمكتوب على الجبين"، وصور 3 أغانى فيديو كليب وهى "ماله وراحل وهلا هلا"، كما لحن عمرو دياب أغنيتين هما هلا هلا ومية مية.

وأغنية هلا هلا كلمات مجدى النجار وألحان عمرو دياب، وظهر الهضبة عمرو دياب في الفيديو كليب بشكل بسيط معتمد على الموضة الجديدة وقتها وضع البلوفر على الكتف ويسقف ويغنى عن اشتياقها لأصدقائه في الغربة وعن نار البعد وفرحة قدومهم.

وكلمات الأغنية: "حمد الله على السلامة هلا هلا - اشتقنا ليكم ياما الصحبة دي وحشانا - والفرحة مش سعيانا يا مرحبا يا هنانا - من غيركوا والله تعبنا والشوق حلف ما يسبنا - لا رسالة بتريحنا ولا غنوة بتفرحنا - انتم هنا في الغربة واحنا هنا في دوامة - حمد الله على صحبتنا ورجوعكم لمحبتنا - من يوم رحيلكم واحنا ما حد عدى في ريحنا - شوفناكوا والله فرحنا بوصولكوا بالسلامة - يا اغلى حاجة لينا ردت ورحنا فينا - دا البعد عنكم نار والفرقة باستمرار- الرحمة يا اهل الدار واحشنا والله يا ما".



عمرو دياب



عمرو دياب

وينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب، حفلة في مهرجان العلمين الجديدة بفارغ الصبر يوم الجمعة 9 أغسطس على مسرح u arena، ويأتى حفل عمرو دياب برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.