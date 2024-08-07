شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. رحلت الفنانة دلال عبد العزيز ولا يزال فى القلب غصة والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي قدمت أعمالا مهمة في مشوارها الفني، تاركة بصمة كبيرة مع الجمهور.

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز انطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل فى المسرح، تزوجت الفنانة في عام 1984 من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني ما يقرب من 219 عملا متنوعا بين السينما والتليفزيون والمسرح. ومن أبرز الأفلام التي شاركت بها: "حادي بادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، يا رب ولد".

أصيبت بكورونا 2021 نفس العام الذي أصيب زوجها الفنان سمير غانم بنفس الفيروس. يوم 20 مايو 2021 توفى زوجها الفنان سمير غانم قبلها متأثرا بإصابته بكورونا، ولم تعرف بخبر وفاته حتى فارقت الحياة.

ورحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

ظهرت بعدة أعمال تم عرضها بعد وفاتها، كانت قد شاركت بهم ولكن فارقت الحياة قبل عرضهم، وكانت أبرز تلك الأعمال: "فيلم تسليم أهالي، فيلم فرق خبرة".