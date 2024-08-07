نسرين طافش تستمتع بعطلتها الصيفية في عرض البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بعطلتها الصيفية ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله في عرض البحر.

وتغزلت نسرين طافش في البحر واستشهدت بقصيدة لجلال الدين الرومي وعلقت: "وفي بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان، شك ولا يقين، يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سموات"، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها وعلقوا: "القمر، والبحر بيحبك يا قمر ربنا يسعد قلبك وأيامك كلها، قمر يسبح، الله يحميك بنت الشام الغالية".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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