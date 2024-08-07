شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة المطرب حسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر الذى يعتبر من أبرز مطربي الثمانينيات والتسعينيات فى القرن الماضى، ومن أهم أغانيه "كتاب حياتى"، "لا يا حبيبى"، "أنا أهو وأنت أهو" وغيرها مما يرددها جمهوره المصرى حتى الآن .

ولد الفنان حسن الأسمر فى حى العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959، وتنتمى أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا ليتحول سريعا فى النصف الثانى من ثمانينيات القرن الماضى إلى أحد أشهر مطربى اللون الشعبى فى الشارع المصرى، وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.



وشارك حسن الأسمر فى مسلسل أرابيسك، وفى المسرح برز فى مسرحية باللو، بينما من أشهر أغانيه "توهان، سمارة، أعملك إيه كتاب حياتى"، واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته فى مسلسل (قمر) مع فيفى عبده عام 2008، حتى عاد بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011 لإحدى شركات المحمول على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتى، وفى 7 أغسطس 2011 توفى إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 52 عاما.

