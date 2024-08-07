شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الريجيسير أحمد حسن والمخرج سعد هنداوى ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

رحل الريجيسير الشهير أحمد حسن عن دنيانا، فيما نعاه العديد من صناع السينما، حيث كتب المخرج سعد هنداوى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "رحل الريجيسير أحمد حسن، واحد من الناس اللى أفنوا عمرهم فى صناعة السينما، مفيش سينمائى مصرى ما يعرفش عم أحمد حسن واشتغل معاه على الأقل فيلم، وكان لى الحظ إنى أشتغل معاه فى أول فيلم روائى عملته (حالة حب)، ألف رحمة ونور يا عم أحمد".



منشور المخرج سعد هنداوى



الريجيسير الراحل أحمد حسن

فيلم "حالة حب" يناقش مشاكل الشباب والمجتمع المصري، وهو بطولة هانى سلامة وتامر حسني، وهند صبري، وزينة، وشريف رمزي، ودنيا عبد العزيز، ومن إخراج سعد هنداوي.

وتدور قصة الفيلم حول طرح قضية حلم الشباب فى السفر والهجرة إلى الخارج، وهل هذا الحلم هو الحل الأمثل فى هذا الظرف التاريخى؟.. وذلك من خلال أسرة صغيرة تتفكك بسفر الأب إلى أوروبا كى يتحقق فى مجال الفن التشكيلى، وبعد سنوات من التفكك يقرر الابن الأكبر والذى يرافق الأب فى رحلته منذ أن كان طفلا العودة إلى مصر للبحث عن والدته وأخيه، ثم نرى الأخ الأصغر الذى يحلم بتقديم موسيقى مصرية جديدة مختلفة، ونرى صديقه الذى يوقعه حلم الهجرة فى كارثة، ويجد الأخ الأكبر نفسه وسط خضم كل تلك المشكلات التى لا تقل فى أثرها عن صداماته مع أخيه نتيجة اختلاف الثقافات.