شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود بسمة داود إلى إسلام جمال اليوم في الحلقة الأخيرة من الوصفة السحرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، ويتساءل كثير من الجمهور، حول إمكانية عودة نهلة (بسمة داود) إلى أمجد (إسلام جمال) مرة أخرى بعد انفصالهما، خاصة مع محاولاته الفترة الماضية لإصلاح علاقتهما.

‎مسلسل الوصفة السحرية بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، هم: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار الدراما الاجتماعية حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.