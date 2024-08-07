خاص بالفيديو- رنين مطر: "هذا رأيي بالأعمال القصيرة" وماذا كشفت عن مسلسلها الجديد "حريم الجراح" ؟

ميرنا وليد - بيروت - برعت الممثلة اللبنانية رنين مطر في الكثير من الأعمال التمثيلية، نذكر منها: "بيروت 303، أم بديلة، عنبر 6، حدوتة حب، لآخر نفس، ع أمل، وجديد ما يعرض لها هو مسلسل لعبة حب من بطولة الممثلين معتصم النهار ونور علي، وأيمن رضا وشكران مرتجى وجو طراد وأيمن عبد السلام وغيرهم.



موقع "الفن" التقى بـ الممثلة رنين مطر، وتحدثنا معها عن مسلسلها الجديد "حريم الجراح"، وتطرقنا أيضاً إلى الحديث عن رأيها المسلسلات القصيرة.

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