ميرنا وليد - بيروت - برعت الممثلة اللبنانية رنين مطر في الكثير من الأعمال التمثيلية، نذكر منها: "بيروت 303، أم بديلة، عنبر 6، حدوتة حب، لآخر نفس، ع أمل، وجديد ما يعرض لها هو مسلسل لعبة حب من بطولة الممثلين معتصم النهار ونور علي، وأيمن رضا وشكران مرتجى وجو طراد وأيمن عبد السلام وغيرهم.
موقع "الفن" التقى بـ الممثلة رنين مطر، وتحدثنا معها عن مسلسلها الجديد "حريم الجراح"، وتطرقنا أيضاً إلى الحديث عن رأيها المسلسلات القصيرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رنين مطر: "هذا رأيي بالأعمال القصيرة" وماذا كشفت عن مسلسلها الجديد "حريم الجراح" ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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