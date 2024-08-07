بالصور.. كازو وستورمي يتحدثون عن مهرجان صيف بنغازي وعلاقتهم بنجوم الراب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم اليوم مؤتمرين صحفيين لنجوم الراب، التونسي كازو والمغربي ستورمي، على هامش مهرجان صيف بنغازي، وذلك بعد نجاح حفلهما أمس برفقة نجوم الراب المصريين مروان موسى وعفروتو.

تحدث الرابر التونسي كازو في البداية حول مشاركته بمهرجان صيف بنغازي، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل رد فعل الجمهور الليبي والترحاب الشديد الذي قابله به الشباب منذ وصوله إلى بنغازي، وقال إنه يتابع جيدا كافة الرابر الموجودين في الوطن العربي، مبديا سعادته بمشاركة نجوم الراب المصريين مروان موسي وعفروتو لأول مره على المسرح.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، تحدث الرابر المغربي ستورمي، حول مشاركته في مهرجان صيف بنغازي، مؤكدا أنه فوجئ بالجمهور الليبي، وكان قلقا قبل الحفلة، ولكن بمجرد صعوده للمسرح شعر بمحبة الجمهور واطمأن وقدم حفلة من أفضل حفلاته على الإطلاق.

الثنائي كازو وستورمي، تحدثوا عن نجوم الراب المصري وأشادوا بهم، وأكدوا أن هناك اتفاق على التعاون مع مروان موسى وعفروتو خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة 1 أغسطس إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.