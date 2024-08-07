بطلا “لعبة حظّ” يفاجئان الجمهور بخطوة جديدة… إليكم التّفاصيل

بعد أكثر من سنتين على انفصالهما، عاد الثّنائيّ التّركيّ الممثلان إيتاش شاشماز وجيمري بايسل إلى الاتّصال، إذ قرّرا شراء منزلٍ جديدٍ يجمعهما معًا.
هذا الخبر، أسعد جمهور الثّنائيّ، خصوصًا أنّ علاقتهما شهدت توتّرًا كبيرًا في الفترة الماضية.
ورغم التّكتّم الشّديد حول علاقتهما، إلّا أنّ عدسات الكاميرات رصدت الثّنائيّ أكثر من مرّة وهما سعيدان للاتّصال مجدّدًا.
نذكر أنّ إيتاش وجيمري، تشاركا معًا في بطولة مسلسل “لعبة حظّ” الذي عُرض في العام ٢٠٢١، إذ تطوّرت صداقتهما أثناء تصوير العمل إلى علاقة حبّ.
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مسلسل “لعبة حظّ” من المسلسلات التّركيّة، التي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة وهو من بطولة أيتاش شاشماز، جيمري بايسل، إدريس نبي تاشكين وأصلي سومان.
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