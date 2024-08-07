"مفاجأة".. شيرين عبدالوهاب ممنوعة من طرح أغاني جديدة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إعلان النجمة شيرين عبد الوهاب استعدادها لطرح أغاني جديدة، بعد تعاقدها مع شركة إنتاج فني، طرح السؤال عن مصير البلاغات المتبادلة بينها وبين شركة روتانا.

النجمة شيرين عبدالوهاب أعلنت في تصريحات صحفية، استعدادها لطرح أغاني جديدة، بعد تعاقدها مع شركة وارنر للإنتاج الفني

مصدر في شركة روتانا في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "العقد الموقع مع روتانا عام 2019، مازال ساريا ولم تلتزم بعد بتنفيذ بنوده، والذي بسبب إخلالها بها صدر ضدها حكم بالتعويض لصالح الشركة".

وتابع: "سريان العقد، يمنع المطربة من التعاقد مع أي شركة أخرى"

وعن نص العقد محل الخلاف، أجاب: "العقد الموقع في مايو 2019 نص على تقديم الفنانة، ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة"

وتابع: "التوقيع بين الفنانة والشركة، تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي وقيمته 10 مليون جنيه، والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمة عقد التنفيذ إلى 26 مليون جنيه".



وأوضح: "الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقاضت 10 مليون جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، وهنا يبقى السؤال في حالة فسخ أو عدم إكمال العقد، لماذا لا ترد المبالغ التي تقاضتها".



محامي شركة روتانا للصوتيات، كان قدم بلاغ رسمي يتهم المطربة بالتشهير والإساءة، لمسئولين في روتانا، بعد اتهامها لهم بسرقة الأغنية، التي كانت قد سلمتها بنفسها، إلى المنتج الفني وطرحت بموافقتها.

ومن ناحية اخرى، تجري نيابة قصر النيل، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.