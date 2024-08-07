وفاة الريجيسير المصري أحمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المخرج محمد العدل، عن وفاة الريجيسير الشهير أحمد حسن صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب "العدل" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أحمد حسن الريجيسير الكبير في ذمة الله، صاحب تاريخ كبير من الأعمال المهمة، وكان حبيبي واشتغلنا مع بعض كتير أوي، الصناعة قايمة على أكتاف عم أحمد واللي زيه، ألف رحمة ونور، أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

ونعى المخرج سعد هنداوي الريجيسير أحمد حسن عبر بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "رحل الريجيسير أحمد حسن، واحد من الناس اللي أفنوا عمرهم في صناعة السينما، مفيش سينمائي مصري ما يعرفش عم أحمد حسن واشتغل معاه على الأقل فيلم. وكان لي الحظ إني أشتغل معاه في أول فيلم روائي عملته (حالة حب)، ألف رحمة ونور يا عم أحمد".