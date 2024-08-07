وفاة بطلة مسلسل "Beef" بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية باتي ياسوتاكي عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكشف موقع "Deadline" عن وفاة الممثلة الأمريكية يوم الاثنين في هدوء تام وسط عائلتها وأصدقائها وذلك وفقًا لتصريح مدير أعمالها كايل فريتز.

وشاركت باتي بالعديد من الأعمال في هوليوود ما بين التلفزيونية والسينمائية ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها، وكان بداية رحلتها بمسلسل "Hail to the Chief" عام 1985، ومسلسل "Murphy Brown" عام 1991، مرورًا بمسلسل الخيال العلمي الشهير "Star Trek: Generation" منذ عام 1990 وحتى عام 1994، ومسلسل الدراما "Dangerous Minds" عام 1996، وكان لها ظهورًا مميز بمسلسل "ER" عام 2003 وشاركها البطولة مجموعة من أبرز النجوم والفائز بـ 23 جائزة إيمي.

يذكر أن آخر مشاركات الراحلة باتي ياسوتاكي كانت بمسلسل الدراما والكوميديا "Beef" عام 2023 الفائز بـ 8 جوائز إيمي.

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