تعرف على موعد حفل نجوى كرم في دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي في مدينة دمشق على خشبة "المسرح المكشوف"، ومن المقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري، وذلك ضمن موسم حفلات صيف 2024.

نشرت الشركة المنظمة للحفل، بوستر الحفل على حسابها الخاص بموقع إنستجرام وعلقت: "شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم في دمشق، بتاريخ 23 أغسطس 2024، في مجمّع دمّر الثقافي المسرح المكشوف".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم أعلنت زواجها بشكل مفاجئ، من خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا مساء السبت ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

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