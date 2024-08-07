"من ألحاني".. محمد الشرنوبي يروج لأغنية "القلوب أسرار" لأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان محمد الشرنوبي لأحدث أغاني الفنانة أنغام والتي تحمل عنوان "القلوب أسرار"، من ألبوم "تيجي نسيب" الذي طرحته خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر الشرنوبي مقطع فيديو وهو يغني ، ذلك على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "القلوب أسرار من ألحاني في ألبوم "تيجي نسيب" للنجمة الكبيرة وفنانتي المفضلة".

ويضم ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب" 12 أغنية مختلفة، خاصة مع تعاونها مع عددًا من الشعراء والموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبدالله وإيهاب عبدالواحد وحسن الشافعي، والملحنين تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "استغنينا"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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