الجمهور يعيد تداول مقطع فيديو لرضوى الشربيني بعد تصريحات شيرين الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعاد الجمهور تدوال مقطع فيديو لـ الإعلامية رضوى الشربيني، بعد التصريحات الأخيرة لشيرين عبد الوهاب.

وفوجئ جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بتحريرها محضر في قسم التجمع الخامس اتهمت خلالها طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء بالضرب عليها وسرقة مبلغ مالي، حيث كشفت شيرين عن وجود حسام حبيب في فيلتها بمنطقة التجمع الخامس ووقع شجار بينهما وتطور الأمر بالتعدي بالضرب على شيرين وسرقتها بسبب خلافات على حسابات بنكية.

جاء تعليق شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "فيسبوك" وكان آخرها دخوله على خط التصريحات المنسوبة لها، والتي تستغيث فيها مجددًا من زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وقال محمد عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "يا شيخة، والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزت منكم، أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين".

ونفى الفنان حسام حبيب التصريحات الصحفية المنسوبة لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب تستغيث فيها منه واتهمته بسرقة مصوغات ذهبية، وابتزازها ماديا.

ونشر موقع "Et بالعربي" تسجيل صوتي للفنان حسام حبيب وهو يقوم بشرح ما يحدث بالتفاصيل وعن لجوئه للقضاء، وقال حسام حبيب: "طبعًا أنا فاهم جدًا اللي بيحصل، ومش عارف أقول إيه للناس طبعًا، والناس عندها حق تزهق، بس والله العظيم ده مش أنا والتصرفات دي أنا بريء منها تمامًا، أنا مستغرب أكتر منكم باللي بيحصل، بس ممكن يكون ده حصل عشان هي بقالها يومين أو تلاتة بتحاول تتصل بيا وأنا رفضت بعد الأحداث الأخيرة رفضت تمامًا وقولت خلاص مش هينفع كل مرة أني أسامح ومع ذلك ما تكلمتش والنتيجة هي هي برضه وطبعًا كل دي حاجات يحاسب عليها القانون وكل دي اتهامات كاذبة، وبإذن الله مش هرجع في كلامي والمرة دي القانون هو اللي هياخد مجراه".

وأضاف: "وموضوع التحويل المالي ده يا أما حاجة من الاتنين يا إما أنا لسه جوزها وبكدب على الناس يا إما بتكدب على البنك يا إما هي بتدلعني بقى، وفي حد يخلي حد يدفع فلوس غصب عنه ومش عارف أقول إيه الصراحة؟، واللي بيقولوا أنا سرقت خزنة وسرقت تحويل بنكي خدتهم إزاي بقى؟، كنت شبح جوه البنك ولا لبست طاقية الاخفاء ودخلت البنك وسرقت الخزنة، وكل مرة سرقة وكلام أقل بكتير من أني أعلق عليه هو إيه أنا شيخ منصر كل شوية اكسر خزنة ومحدش قادر عليا يعني، لا يا جماعة أنا تعبت أنا بقى اللي بستنجد بالناس وبكل حد يقدر يساعدني في حاجة زي كده وكل الناس المحترمين في الوطن العربي ارحموني منها ده ذنب أنا عملته في حياتي معرفش إيه ده؟".

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني في فيديو سابق، إنها تابعت المشاجرة الأخيرة التي وقعت بين المطربة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وقامت بالتعليق على الواقعة من خلال تدوينة لها عبر موقع التغريدات X، ولكنها شعرت بالندم بعدها خاصة مع قرارها بعدم التدخل في شئون شيرين وأن تكتفي بمتابعة ما يحدث من تطورات فقط.



وأوضحت "الشربينى" من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها تابعت تساؤلات المطرب حسام حبيب عن أموال شيرين عبدالوهاب وأنه لم يقم بالنصب عليها وأنه أنقذ ابنتها منها، مشددة على أنها بصفتها واحدة من الجمهور لها الحق فى توجيه الأسئلة له أيضا، قائلة: "بأي صفة بتتكلم عن شيرين .. لا أنت جوزها ولا خطيبها ولا أخوها ولا أبوها ولا أنت حد .. فأنت بأنهي صفة بتحوش بين شيرين وبنتها؟!".

وتابعت قائلة: "أومال قفشت على أخوها ليه لما راح أنقذها ودخلها المستشفى على الأقل أخوها لما دخلها المستشفى مشوفناش وشها فيه دم ولا عينها مورمة؟!.. فإذا كنت إنت مدي نفسك المبرر فأخوها أولى بيها".

واستطردت "رضوى" مستنكرة صفة وجود المطرب حسام حبيب معها فى الاستديو أو بجانبها، خاصة بعد المقطع الصوتي الذي قام بنشره يهنىء خلاله المطربة شيرين عبد الوهاب بخطبتها وأنه سيقدم لها أغنية جديدة بهذه المناسبة، متسائلة: "أنت وكلت نفسك المتحدث الرسمي ليها بصفتك إيه وفين خطيبها من الوضع ده ولا مفيش خطيبها أصلا".

وتابعت: "الفويسات بيتم تسريبها من تليفونك وأنت مش عارف، وشيرين هي اللى بطحت نفسها وأنت ملكش أي صلة، أنت الملاك الحارس فى حياة شيرين وهى الشيطان؟!، مشيرة إلى أن العلاقة التى تجمعهما لا تمت للحب بصلة لأن الحب إذا تعلق بالتنازلات يتحول الى مصلحة.

واستكملت تساؤلاتها عن كيفية تدبير حسام حبيب أمور حياته المادية والمعيشية منذ 5 سنوات بعد زواجه من المطربة شيرين عبد الوهاب؛ لاسيما وأنه لا يقدم أعمال غنائية جديدة للجمهور أو حفلات سواء داخل مصر أو خارجها، وتسبب فى خسارة شيرين عبد الوهاب لأمها وعائلتها وتوشك على خسارة بناتها، بالإضافة لعملها مع شركة روتانا بعقد مجزي للغاية، فضلا عن تأجيل عدد كبير من حفلاتها.

واستنكرت رضوى الشربينى ما قام حسام حبيب من تصوير لشيرين عبدالوهاب داخل الاستديو وهي في حالة انهيار، قائلة: "إنت بتصورها ليه احتياطى يعني؟! .. ناوي على إيه أكتر من كدة الست خلصت".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.