شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تتجاهل اتهامات طليقها وتطرح أحدث أغانيها إفراج غداً والان مع تفاصيل الخبر

تجاهلت الفنانة أيتن عامر الاتهامات التي وجهها لها طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، الذى كشف عن أيتن عامر أبنائها من رؤيته هو وجدهم وجدتها وأنهم أغلقوا كافة وسائل الاتصال بأولاده، حيث التزمت أيتن عامر الصمت وتجاهلت هذه الاتهامات وقررت طرح أحدث أغانيها بعنوان "إفراج غداً الخميس.



ايتن عامر فى صورة دعائية لاغنية افراج

وكان محمد عز العرب قد كتب في منشور على حسابه بموقع إنستجرام:"حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه".

وعاد في اليوم التالى وكتب منشور جديد جاء فيه:"يعني تسمع واحدة من الخالات وانت بتكلم ابنك اللي بتدعي العقل وإنها بتفهم في الأصول بتقول لبنتك: "هو اخوكي مبيسلمش عليه له، ويرد بخوف بكلم بابا فيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال ايه وتشوفه بيعيط ويقولك انا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل الاتصال بولادك وتقولي أهدى".

أيتن عامر كانت قد أجلت طرح كليب أغنية "إفراج" من الأسبوع الماضي إلى غداً الخميس، حداداً على رحيل منتجى شركة سينرجى الأربعة حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي، إثر تعرضهم لحادث أليم على طريق الضبعة أودى بحياتهم.

أيتن عامر انفصلت عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب في شهر سبتمبر من عام 2022 بعد 6 سنوات زواج حيث احتفلا الثنائى بزفافهما في شهر يونيو من عام 2016، وأنجبا طفلين الأولى تدعى أيتن والثاني يوسف