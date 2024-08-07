شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود تكشف عن إصابة في عينها خلال كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بسمة داود عن إصابتها في عينها خلال كواليس تصوير مسلسل "الوصفة السحرية"، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيسبوك".

حيث نشرت بسمة داود صورة لها من الكواليس تبرز إصابة عينها، معلقة على الصورة: "ابحث مع الشرطة النهاردة اتعرض مشهد الخناقة اللي راحت فيها الشلة للسجن.. ووقت التصوير أخدت بوكس في عيني تسبب في خدش في القرنية وكدمات في العين وحتى الآن لم يستدل على مرتكب الواقعة.. ابحث مع الشرطة مين اداني بوكس في عيني؟؟".

ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب من ورشة مصنع الحكايات ومن إخراج محمد عبد السلام.