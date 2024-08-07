إيرادات قياسيّة لفيلم “Deadpool & Wolverine ” خلال أسبوعَين من عرضه… كم بلغت؟

بسرعة قياسيّة، أطاح فيلم مارفل ستوديو Deadpool &” Wolverine” بعدد كبير من الأفلام المعروضة حاليًّا في الصّالات السّينمائيّة، حيث حقّق رقمًا قياسيًّا في شبّاك التّذاكر بعد أسبوعَين فقط من عرضه، إذ وصلت إيراداته لـ ٨٢٤ مليون دولار، في جميع أنحاء العالم.

في السّياق نفسه، على الرّغم من أنّ الفيلم مصنّف “للبالغين فقط”، إلّا أنّ ذلك لم يؤثّر على إيراداته، خصوصًا أنّ أحداثه تدور في إطار من الأكشن والتّشويق والتّسلية، لمجموعة من الأبطال الخارقين.

فيلم “Deadpool & Wolverine” من بطولة ريان رينولدز، هيو جاكمان، إيما كورين، دافني كين، جينيفر جارنر وغيرهم ومن توقيع المخرج شون ليفي.

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تشهد أحداث الفيلم، أوّل ظهور لـ هيو جاكمان بشخصيّة وولفيرين المحبوبة وذلك بعد أن قدّمها في العام ٢٠١٧.

نذكر أنّ الفيلم الأصليّ لسلسلة Deadpool، بلغت إيراداته ٧٨٢.٦ مليون دولار في العام ٢٠١٦، أمّا الجزء الثّاني من الفيلم فحقّق إيرادات بلغت ٧٣٤,٥ مليون دولار في العام ٢٠١٨.