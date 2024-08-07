ميرنا وليد - بيروت - تقضي الممثلة التركية هاندا أرتشيل وقتاً ممتعاً بعطلتها الصيفية، في جزيرة ميكونوس اليونانية. الشامي يعلن أنه مصاب بهذه الأزمة .. بالفيديو

وقد أطلت مؤخراً بمجموعة صور مميزة، إعتمدت فيها إطلالة رائعة مناسبة للبحر، وقد إرتدت هاندا فستاناً شفافاً وطويلاً وضيقاً باللون البرتقالي، بكمين طويلين، وإرتدت قرطين كبيرين باللون البرتقالي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

وكان عبّر الممثل التركي باريش أردوتش عن اعجابه بالتعامل مع الممثلة التركية هاندا أرتشيل، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "دعها للرياح".

وقال باريش أردوتش لوسائل إعلام تركية: "إنها شخص رائع، عملنا معًا لمدة 20-25 يوم وتمنيت لو قضينا وقت أكثر سويًا، انها تشكل تناسق مذهل، وقلت لها إن شاءالله نعمل معًا مجددًا في مزيد من الأعمال مستقبلًا".

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة رائعة لـ هاندا أرتشيل على شاطئ البحر.. وهكذا نسقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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