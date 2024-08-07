العرض العالمي الأول لفيلم 196 متر لشكيب بن دياب بمهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشارك فيلم 196 متر للمخرج شكيب طالب بن دياب بمهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية (6 - 11 أغسطس) وهو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة.

يُعرض الفيلم يوم الجمعة 9 أغسطس الساعة 8 مساءً في سينما بروفيدنس شوكيس | سينما 6.

وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم مباشرة في جميع أنحاء العالم العربي؛ وفي بقية أنحاء العالم، تتولى مبيعات الفيلم MAD World، شركة مبيعات الأفلام الدولية التي تم إطلاقها في مهرجان كان السينمائي لهذا العام.

تدور أحداث فيلم 196 متر حول اختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يثير زوبعة من التوتر والشك داخل المدينة، ويتتبع الفيلم الجهود الحثيثة التي تبذلها دنيا، الطبيبة النفسية اللامعة، وسامي، مفتش الشرطة المتفاني، حيث يكتشفان شياطين ماضي الجزائر ويحلان لغزًا محيرًا.

الفيلم من تأليف وإخراج بن دياب، ويضم مجموعة من النجوم من بينهم مريم مدكران ونبيل عسلي - المعروف بأعماله المشهورة في أفلام كثيرة مثل الفيلم القصير قنديل البحر والتائب الذي حصل على دعم Europa Cinemas Label في مهرجان كان السينمائي 2012، وشهرزاد كراشني، هشام مصباح، سليمان بنواري، وعلي الناموس.