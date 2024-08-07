قبل أيام خضع لجراحة دقيقة بالمخ.. أبرز المعلومات عن الفنان مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى فهمي والذي يوافق يوم 7 أغسطس

وقبل أيام قليلة تعرض الفنان مصطفى فهمي لوعكة صحية، نتج عنها خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المخ، وذلك بعد أنباء إصابته بورم في المخ.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاده، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن مصطفى فهمي:

ـ ولد الفنان مصطفى فهمي يوم 7 أغسطس سنة 1942، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

ـ من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي.

ـ درس في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحاصل بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير.

ـ بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير مع مدير التصوير عبد الحليم نصر في فيلم "أميرة حبي أنا".

وبدأ مسيرته التمثيلية في فيلم "أين عقلي" لسعاد حسني ورشدي أباظة، ومن بعدها قدم العديد من الأعمال من بينهم: "لمن تشرق، قمر الزمان، الشمس، نبتدي منين الحكاية، وجها لوجه".

تزوج الفنان من سيدة ايطالية وأنجب منها بنت وولد، ثم تزوج بالفنانة رانيا فريد شوقي، ومن بعدها الإعلامية فاتن موسى، وأعلن عن طلاقه منها في عام 2021.