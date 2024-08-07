شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم النجمة الفرنسية آن باريلود والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم النجمة الفرنسية آن باريلود في دورته الأربعين التي تقام خلال الفترة من خلال الفترة من 4 الي 6 أكتوبر 2024 تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

والنجمة أن باريلود بدأت نشاطها الفنى في عام 1977، اشتهرت لدى الجمهور العالمى بأدائها الشخص منية الرئيسية في فيلم المخرج لوك بيسون La Femme Nikita.

ولدت باريلود في باريس، أثناء دراستها في المدرسة درست الباليه، لتبدأ مسيرتها السينمائية في السادسة عشرة من عمرها بالمشاركة في فيلم L'hôtel de la plage للمخرج ميشيل لانج فى عام 1978، وتعد انطلاقتها الحقيقية في فيلم La Femme Nikita الذى قدمته عام 1990، ولعبت فيه شخصية مجرمة أدينت وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة قتل رجال شرطة أثناء عملية سطو مسلح على صيدلية، ولكن تتغير الأمور عندما يزيف مسؤولو الحكومة وفاتها ويجندونها كقاتلة محترفة، بعد تدريب مكثف تبدأ حياتها المهنية كقاتلة، حيث تكافح من أجل تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الشخصية؛ لتظهر موهبتها في هذا المجال وتتقدم حياتها المهنية؛ حتى تفشل فى مهمة بإحدى السفارات. حقق الفيلم نجاحا بشباك التذاكر؛ كما حازت عنه على جائزتين الأولى هى سيزار لأفضل ممثلة عام 1991؛ والأخرى كانت جائزة دافيد دى دوناتيللو لأفضل ممثلة أجنبية.

بعد فيلم La Femme Nikita، غادرت باريلود فرنسا لتشارك في ثلاثة أفلام في الخارج: Innocent blood و Frankie starlight و Map of the human heart وهو فيلم من إنتاج عام 1992 للمخرج النيوزيلندي فينسنت وارد، وتدور أحداثه قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية حول حياة أفيك، وهو صبي كندي من الإسكيمو؛ وشاركها البطولة بالفيلم جيسون سكوت لي وباتريك بيرجين وجون كوزاك؛ وقد فازت عن دورها بجائزة مهرجان طوكيو السينمائى الدولى.

ومن أهم أفلامها فى بداية الألفية الجديدة Deadlines الذى قدمته عام 2004؛ وهو فيلم أكشن نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان باريس السينمائى، وفي عام 2010، قامت بدور البطولة في فيلم الإثارة النفسية الفرنسي In Their Sleep؛ الذي أخرجته كارولين دو بوتيه وشقيقها إريك دو بوتيه.

وعن حياتها الشخصية، تزوجت آن من المخرج لوك بيسون، وأنجبت منه عام 1987 ابنتهما الوحيدة الممثلة جولييت بيسون، لتنفصل عنه وتتزوج من بعده عام 2005 الملحن الموسيقى جان ميشيل جار، واستمر الزواج لمدة خمسة أعوام حتى حدث الانفصال في عام 2010.

وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية كعضو لجنة تحكيم، ورئيس لجنة تحكيم، ونالت علي العديد من التكريمات المحلية والدوليةً، وشاركت ايضا في الدعاية في احدي بيوت الازياء العالمية والبرفانات ولمع إسمها في عالم الفن، قدمت العديد من الافلام التي حققت نجاحا كبيرا وفازت عنها بالكثير من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية.

وبعد النجاح التي حققته سافرت الي امريكا وقدمت افلام ناجحة حققت منها نجاحا كبيرا ولمع اسم باريلود في السينما والمسرح والدراما في اوروبا وامريكا، حتي انها فازت بفليم لها في مهرجان طوكيو الدولي للافلام..

وكتب عنها النقاد والسينمائيين انها تشبه كاترين دو نوف ، وقام النجم الكبير الان دولون باختيارها بطلة لفيلمه اللذان عرضا عام 1981-1983.

ولم تقف باريلود عند هذا الحد فقط ولكن موهبتها وثقافتها وادائها المميز جعل منها فنانة ذو طابع خاص. وقدمت ايضا كتابا من تاليفها حقق نجاحا مشهودا عام 2021 les abusés، وتعد ان باريلود من اهم ممثلات فرنسا وأوروبا بشكل عام ..حازت علي جائزة السيزار Cesar عن فيلمNikitia الذي حقق اعلي الايرادات ونالت ايضا العديد من الجوائز لهذا الفيلم.