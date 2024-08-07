ناصر عبدالتواب: نطالب بإقامة مدينة لفن الأراجوز على غرار ديزنى في أمريكا

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بدأت ندوة "الارجوزة والأرجوز" خلال فعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وشارك بالندوة كلاً من المخرج ناصر عبدالتواب، ولاعبات الأراجوز، نورهان شريف، ولاء يسري، جيهان محمد، وأدار الجلسة الكاتب والشاعر محمد عبدالحافظ ناصف.

وقال المخرج ناصر عبد التواب احد كوادر المركز القومي لثقافة الطفل: جيهان محمد، رقم واحد في مصر في لعبة الأراجوز. قمنا بتدريب مجموعة من اللاعبين في الأقاليم الثقافية، ونجهز للدورة السادسة من مهرجان الأراجوز للعام السادس، وهناك كتاب مترجم سيصدر قريبا عن فن الأراجوز، وأصبح لدينا ستين لاعب ولاعبة اراجوز، فالفن هو مرآة المجتمع ويظهر فيه ضعفه وقوته، والأراجوز أقوى الفنون الذي كان يقدم في جميع قري مصر، لأنه يحمل الصوت الساحر المدهش الذي يجمع الجمهور حوله.

وتابع: أود أن أوجه الشكر للأشخاص الذين تعلمت على يديهم، وهم عم صابر المصري، وصابر شيكو، أقدم من قدموا فن الأراجوز، موضحا أن الأراجوز كان من النمر التراثية، ولكن كان بها كلمات تدعو للتمنر وكلمات مزعجة وعنف، ولكن قومنا بتعديلات في فن الأراجوز ليواكب التطور ونبذ العنف، والأراجوز شريك داعم في المجتمع، ورغم صغر نمر الأراجوز، التى تصل لخمس دقائق لا أنها كانت مؤثرة لتعليم الأطفال، كما أنه صدر أخير رسالة ماجستير في فن الأراجوز، وأنا من هذه الندوة أطالب بإقامة مدينة لفن الأراجوز، لدعم هذا الفن الراقي الذي يلاقي إقبال كبير من الأطفال، قديما وحديثا.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



ناصر عبدالتواب بندوة الاراجوزة والاراجوز



ندوة الاراجوزة والاراجوز بالمهرجان القومى للمسرح