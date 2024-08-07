شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الأراجوز يكشفن تفاصيل مشاركتهن في مدرسة الأراجوز بالقومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

قالت جيهان محمد لاعبة فن الأراجوز، وموظفة بالمركز الثقافي للطفل خلال ندوة الأرجوزة والأرجوز التي أقامها المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة: أقدم الشكر للكاتب محمد عبدالحافظ، لإتاحة الفرصة للاعبات الأراجوز، وأشكر المخرج ناصر عبدالتواب، وقد تعلمت فن الأراجوز وأحببته من مشاهدتي، فقد كان لدي شغف، وأسأل نفسي دائما : ماذا يحدث في داخل الصندوق، وأنا لم أواجه أي إعاقة لكي أصبح لاعبة اراجوز.

وقالت ولاء يسري، لاعبة الأراجوز، وإحدى خريجات مدرسة الأراجوز، أنها عندما سمعت بمدرسة الأراجوز، ذهبت للمخرج ناصر عبدالتواب، لدعمها والتعلم من خبرته، ونحن أضفنا التاء المربوطة لفن الأراجوز، وهناك جيل من السيدات قادم في فن الأراجوز، مؤكدة أن فن الأراجوز معلم ومتعلم، ودائما ما يرشد الأطفال، كما قالت نورهان شريف أصغر فتاة، أنها تدربت على الأراجوز بداية من المرحلة الإعدادية، وشكرت جدها المخرج ناصر عبدالتواب، الذى كان سببا لحبها لفن الأراجوز.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



لاعبة من لاعبات الأراجوز