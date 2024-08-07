شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل بندوة تكريمه: كلنا فنانون ولابد أن نبحث بداخلنا ونطور أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان القدير حسن العدل خلال ندوة تكريمه بـ المهرجان القومي للمسرح بالدورة السابعة عشر، والتي أدارها الناقد الدكتور محمد سمير الخطيب، والناقد باسم صادق: جميعنا داخلنا الفن التشكيلي وأنا تعلمته من مدرس الرسم في المرحلة الابتدائية، والفنان التشكيلي عادة مايقدم شيء يشبع الذاكرة البصرية لدي، وبالمناسبة كلنا فنانين ولكن لابد أن يطور نفسه ويبحث في داخله، وعندما التحقت بالمدرسة الإعدادية أول شيء سألت عنه هو فريق المسرح والذي كان رئيسه حينها الأستاذ محمد الشافعي الذي أصبح بعد ذلك صحفي كبير".

وتابع العدل: امتداد لما تعلمته في الصغر عندما كبرت سمعت عن المعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت في عام 71، وكان رئيس الأكاديمية رشاد رشدي الذي سألته هل أقدم أم لا فشجعني على التقديم وقال لي " لو انت ممثل كويس هتقبل" وقدمت بالفعل وتم قبولي ولكن في نفس التوقيت طلبوني في الجيش وجندت في بدايات 72، وفي تلك السنة جعلوا كل المؤهلات جنود، وعندما التحقت بالجيش في أوقات فراغنا كنا نقدم مشاهد مسرحية حوّل البلد وأحوالها وأحياناً أستوحي بعض المشاهد من مواقف مع زملائنا، وفي تلك المرحلة اثرت في تكويني الفني حيث أصبحت أحب بلدي بشكل أكبر.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



محمد رياض من ندوة تكريم الفنان حسن العدل



الفنان حسن العدل



ندوة الفنان حسن العدل بالمهرجان القومى للمسرح