شيرين عبد الوهاب تستعد للعودة للساحة الفنية بأغنيتين

تستعد الفنانة "شيرين عبد الوهاب" لطرح أغنيتين جديدتين قريبا، ذلك بعد التعاقد مع شركة إنتاج جديدة، بحسب ما نشر حساب "شيرين ميديا".

وكشف المنشور أن الأغنية الأولى بعنوان "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أما الأغنية الثانية التي أعلنت عنها شيرين عبد الوهاب بعنوان "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وجدير بالذكر أن للفنانة شيرين عبد الوهاب العديد من الاغاني المميزة ومنها: اه يا ليل، ويا بتفكر يا بتحس، وكدابين، غيرانين، أنا مش بتاعة الكلام ده، وتعد اخر الاعمال الفنية لشيرين عبدالوهاب أغنية "الدهب" خلال شهر فبراير الماضي من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وصرحت شيرين عبد الوهاب امس بالعديد من التصريحات ضد طليقها "حسام حبيب"، حيث استغاثت شيرين عبد الوهاب - لأول مرة- بالدولة والجمهور لإنقاذها من بطش طليقها، حسام حبيب وقالت: "أرجوكم الحكومة لازم تتدخل أنا عاوزة الدولة تحميني لأنه بيبتزني من خلال بنتي".. أكملت شيرين استغاثتها بتلك العبارة التي تتوسل بها لإنهاء معاناتها كأم مصرية، وليس شخصية عامة، ومساعدتها على وضع حد لـ6 سنوات من التدمير النفسي الذي لم تتوقع يوما الوصول إليه، والذي - بحسب ما تعتقد- ربما أنهى مشوارها الفني كقامة فنية مصرية ربما لن تتكرر، ولكنها راضية بهذا المصير، وما كتبه الله لها.

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