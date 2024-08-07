تغريدة دونالد ترامب غير الملائمة عن كيت ميدلتون تثير غضبًا ملكيًّا

كان دونالد ترامب معروفًا دائمًا بتصريحاته الجريئة والاستفزازيّة في كثير من الأحيان، وجاء أحد الأمثلة البارزة في عام ٢٠١٢ عندما علّق على فضيحة تتعلّق بصور للأميرة كيت ميدلتون التي تمّ التقاطها لها وهي شبه عارية. ولم يتراجع الرّئيس السّابق على تويتر، قائلًا: “من الذي لن يلتقط صورة كيت ويجني الكثير من المال إذا قامت بحمّامات الشّمس العارية؟ هيّا يا كيت!”. هذه التّغريدة لم تُثِرْ الجدل فحسب؛ بل أثارت غضب الأمير وليام.

في أحدث سيرته الذّاتية، يكشف الخبير الملكيّ روبرت جوبسون تداعيات تعليقات ترامب. ويكشف أن “وليام كان غاضبًا عندما غرّد دونالد ترامب قائلًا: “كيت ميدلتون رائعة – لكن لا ينبغي لها أن تأخذ حمّام شمس وهي عارية – فهي وحدها المسؤولة عن ذلك”. وتركت الكارثة برمّتها كيت تشعر “بالانتهاك”، كما هو مذكور في تقارير من صحيفة الإندبندنت.

ولم يتوقّف ترامب عند التّغريد؛ كما أنّه نقل الموضوع إلى التّلفزيون الأميركيّ، قائلًا: “بينما نحن جميعًا معجبون بكايت، هل يمكنك أن تتخيّل لماذا ستظهر عارية في أيّ وقت مضى؟ لماذا تقف عارية في حمّام السّباحة أو أينما كانت؟ إنّها كيت. إنّه لأمر فظيع ما فعلوه”. ، إنّه أمر فظيع أن تلتقط الصّور، لكن يا فتى، كيف يمكنك أن تفعل شيئًا بهذا الغباء؟”.

وكان الأمير وليام وزوجته كيت قد اعربا ببيان عن حزنهما بسبب تصرفات المجلّة الفرنسيّة والمصوّر المعني حينها. ووصفا الحادث بأنّه انتهاك “بشع وغير مبرّر على الإطلاق” للخصوصيّة، وقارنا ذلك بالتّغطية الصّحفيّة المستمرّة التي ابتلت بها الرّاحلة ديانا، أميرة ويلز.

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تسلّط هذه الحلقة بأكملها الضّوء على التّحدّيات التي تواجهها العائلة المالكة في الحفاظ على خصوصيّتها في نظر الجمهور. لم تصبّ تصريحات ترامب الزّيت على النّار فحسب، بل أظهرت أيضًا موهبته في إثارة الجدل. لا يسع المرء إلّا أن يتساءل كيف ستتطوّر التّفاعلات المستقبليّة بين عائلة ترامب وعائلة ويندسور، نظرًا للتّوتر المحيط بهذا الحادث. إنّه تذكير بأنّه حتى في عالم الملوك، غالبًا ما يتصادم الشّخصيّ والعام بطرق مثيرة وغير متوقّعة.