للمرة الثانية.. أكرم حسني يعلن عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أكرم حسني عن إعادة عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"، على مسرح سيتي ووك، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أكرم، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تطبق الشروط و الأحكام" من ١٤ لـ ١٧ أغسطس علي المسرح العربي سيتي ووك جدة".

وعرضت مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" لأول مرة يوم 10 نوفمبر عام 2023، والتي تدور أحداثها حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن والدها يملي عليه عدد من الشروط والاختبارات عليه اجتيازها ليفوز بقلب ابنته.

يشارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسيل عمران، بيومي فؤاد،غادة طلعت، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي.

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