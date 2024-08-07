أحمد سعد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "1-2-3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد طرح أحدث أعماله الغنائية، فيديو كليب بعنوان "1-2-3"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

ونشر سعد مقطع من كليب الأغنيبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "حصلي واحد اتنين تلاتة .. أنا فاكر كل حاجة.. خدوا مني كل حاجة، دلوقتي فيديو كليب ١-٢- ٣ على يوتيوب وكل المنصات".

أغنية "1-2-3" غناء أحمد سعد، كلمات إيمان عظيم، توزيع موسيقي أدهم دهيمة والهامي دهيمة، هندسة صوتية أحمد حسام، إشراف عام موسيقى عبد العظيم خلاف، إخراج إسلام هشام.

يذكر أن أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "حظي من السماء"، بالتعاون مع النجمة اللبنانية إليسا خلال استضافتها في برنامج بيت السعد،التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

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