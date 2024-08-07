عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بصورتها مع طفلة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنظار جمهورها ومحبيها، بعد أن قامت بنشر صور جديدة لها مع طفلة ذات بشرة سمراء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

ولاقت صور بن أحمد إعجاب متابعيها حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي: " اللي بتسرق القلب بهدوء"، " قمرات"، " الله يحفظك"، " الطفلة المحظوظة بحقد عليها"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عايشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.