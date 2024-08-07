شكرا لقرائتكم خبر عن باسم صادق: حسن العدل عاشق للمسرح وفنان متعدد المواهب والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد المسرحي باسم صادق خلال ندوة تكريم الفنان حسن العدل بالدورة السابعة عشر للمهرجان القومي للمسرح إن حسن العدل مر بمراحل ومحطات مختلفة في حياته الفنية كلها متشابكة لا تستطيع فصل المسرح عن السينما أو التلفزيون، وكان يتعامل أن المسرح هو الأهم، في أعماله المسرحية تأثر بمجموعة من المخرجين وكان دائما يناقش المخرجين في تفاصيل الشخصية التي سيقدمها، تعامل مع الأستاذ فهمي الخولي وهو مخرج انفعالي وحريص علي ذلك في عروضه، كما استفاد من سعد أردش في جميع العروض التي قدمها من فكرة التوضيح وهو كشف دوافع كل شخصية، كما استفاد من يوسف شاهين وكان دائما هناك صراع بينهم بسبب المسرح .

وتابع صادق: في مسرحية البهلوان له مونولوج عظيم أمام يحيي الفخراني الذي قدم شخصية البهلوان، وقدم عروضا عدة مميزة مع عصام السيد وحسن الوزير ومحمد عمر وناصر عبد المنعم ومازن الغرباوي، وحتي شارك في عروض الأطفال فأهم مايميز حسن العدل أنه ممثل متعدد المواهب وطيلة الوقت يجرب ويقفز من شخصية لأخرى.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته هذه اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.