فن ومشاهير

"فرق سرعات".. نبيل الحلفاوي يعلق على خسارة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا في الأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة منتخب مصر الأوليمبي لليد، أمام نظيره الإسباني، بنتيجة 29-28، في إطار ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، ليودع البطولة من هذا الدور.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": فرق سرعات.. اليد بالذات أهم ما فيها السرعة.. في الارتداد وتناقل الكرة أمام المرمى".

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام إسبانيا بنتيجة 29 - 28 في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي 25 - 25، ضمن منافسات ربع النهائي ليودع أولمبياد باريس 2024 رسميًا.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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