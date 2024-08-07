"فرق سرعات".. نبيل الحلفاوي يعلق على خسارة منتخب مصر لليد أمام إسبانيا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة منتخب مصر الأوليمبي لليد، أمام نظيره الإسباني، بنتيجة 29-28، في إطار ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، ليودع البطولة من هذا الدور.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": فرق سرعات.. اليد بالذات أهم ما فيها السرعة.. في الارتداد وتناقل الكرة أمام المرمى".

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام إسبانيا بنتيجة 29 - 28 في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي 25 - 25، ضمن منافسات ربع النهائي ليودع أولمبياد باريس 2024 رسميًا.

اقرأ أيضا..

وفاة الريجيسير المصري أحمد حسن

تعرف على موعد حفل نجوى كرم في دمشق