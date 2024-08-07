فن ومشاهير

طرح 3 أغاني جديدة من ألبوم "هو الأساس" لـ محمد حماقي في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب محمد حماقي، موعد طرح 3 أغاني جديدة من الألبوم الغنائي "هو الأساس".

وكتب "حماقي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "استنوا ٣ أغاني جداد؛ "العقد اللولي" و"تخسرني" و"ليلي طال" من ألبوم "هو الأساس" بكرة "الخميس" الساعة ٤ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

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وكان حماقي طرح الأيام الماضية، 3 أغاني دفعة واحدة ممن ألبومه "هو الأساس"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، و الأغاني هي " صدمة"، و "بناقص"، و "أغلى الناس".

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