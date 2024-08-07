طبيب شيرين عبدالوهاب يوجه رسالة لجمهورها: "أقفوا جنبها وساعدوها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الدكتور نبيل عبد المقصود، رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب.

وأكد "عبد المقصود"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المطلوب من جمهورها يقف بجوارها ويدعمها، معلقًا: "اقفوا جنب شيرين وساعدوها وأدعموها، أنتم بتحبوها وهي بتحبكم".

وأضاف: "إن شاء الله شيرين راجعلكم قريب بأغاني جديدة، وهترجع وهتبقى قوية جدًا".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.

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