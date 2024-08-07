سعد الصغير ينشر صورة مع صبري نخنوخ ويوجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

نشر الفنان سعد الصغير صور جديدة له تجمعه بصبري نخنوخ وجون نخنوخ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ووجه سعد خلال منشوره رسالة غامضة لمروجي الشائعات حيث كتب: " حبايبي الغالين دايما في ضهر بعض ومعا بعض دايماً عشرة السنين ودايما معا بعض ياحبايبي

المعلم حبيبي واخويا الكبير المعلم صبري نخنوخ وصاحبي وابني واخويا الي بحبو چون نخنوخ".

وأضاف: " واتمنى من الناس الفاضيه اللي مورهاش غير الاشاعات چون ابن المعلم صبري وعمو في نفس الوقت ميقدروش يبعدوا عن بعض لحظه فا معلومة بس علشان الناس بتوع الاشاعات بس، ومساء الفل على اخواتي وحبايبي وجمهوري العظيم مساء العسل".

يذكر أن الفنان سعد الصغير يعرض له حاليا برنامج سعد مولعها نار على قناة الشمس الفضائية.