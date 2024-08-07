شكرا لقرائتكم خبر عن ملحن مسرحية الشهرة: قدمنا عرضا كوميديا استعراضيا يناسب كل الأعمار بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

عبر أحمد طارق يحيى والملحن والموزع الموسيقي، عن سعادته بردود الفعل من قبل الجمهور على افتتاح مسرحية الشهرة على مسرح العلمين، قائلا: "بنعمل الشغل لكل الأعمار السنية ولما بنسيب أثر عند الأطفال خاصة بتبقى حاجة مبهجة جدا".

وأشار أحمد طارق يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الاعلامية منى المراغي، على قناة الحياة، إلى أنه يعمل مع المخرج الكبير خالد جلال منذ حوالي 9 سنوات وأصبح في تفاهم كبير بينهم، مضيفا: "في كيميا بينا عالية جدا وبمجرد ما يوجهني ببقى عارف هو عايز إيه".

وعن مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين، قال: "الجلسات كانت مكثفة نظرا لضيق الوقت واحنا كنا عايزين نعمل حاجة سابقة وقتها وكنا عايزين نعمل حاجة تحسها مسرحا عالميا ليس مصريا".